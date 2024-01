Conte al Milan | la nuova conferma scuote il mercato

Leggi su serieanews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)al: ora si fa sul serio. Laindiscrezioni dipotrebbe stravolgere le scelte del club rossonero in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino sarebbe la prima scelta di Ibrahimovic in vista del prossimo anno Come riportato dai colleghi di “Sportitalia“,sarebbe pronto a dire sì alla potenziale corte del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.