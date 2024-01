Consigli Fantacalcio | 5 nomi per la 19a giornata

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Cinqueati, uno per reparto e un Mantra Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 18a. Ovviamente riprende anche il: tocca schierare la formazione in vista di oggi pomeriggio, con le prime due partite (Napoli-Monza e Fiorentina-Torino) che andranno in scena in contemporanea alle 18.30. Di seguito troverete

Il 2024 in Serie A si apre con il botto ed è vicinissimo l’inizio della 19ª giornata . Nel primo match in campo Bologna e Genoa, in corsa per ... (calcioweb.eu)

... per cui stai andando giustamente in cerca di supporto e. Bene, se è così, non potevi capitare in un posto migliore, perché oggi voglio parlarti proprio di chi schierare al. ...... ti consiglio di consultare le mie guide dedicate proprio alle migliori app per astae quella che raccoglie isu come dividere budget, sia nelle modalità classiche ...Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 18a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di oggi pomeriggio, con le prime due partite (Napoli-M ...La nostra rubrica sul Fantacalcio continua con i consigli sulla diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima d’andata.