Confronto Meloni-Schlein | Patuanelli M5s | “Il premier ha scelto chi teme meno | ma…”

Leggi su notizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilnella conferenza stampa di fine anno ha aperto alin tv conal ‘Corriere della Sera’: “Hachi”. L’apertura delalin tv con Ellysta facendo molto discutere in politica. “Il presidente del Consiglio hachi– il pensiero dial Corriere della Sera – anche se questo giochino non lo potrà fare per sempre. Conte è il primi ministro che ha gestito la pandemia, ha fatto crescere di 12 punti di Pil il Paese. Ilcon l’esecutivo sarebbe impietoso nei fatti e nei numeri e ...