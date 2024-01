Conferenza di inizio anno | tutte le bugie di Giorgia Meloni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Durante la suastampa, la Premierha toccato una vasta gamma di argomenti, tra cui riforme istituzionali, politica fiscale e questioni sociali. Mentre rispondeva a 42 domande dei giornalisti, alcune delle sue affermazioni hsuscitato dibattiti e richiedono un’analisi più approfondita. Riforma Istituzionale e Poteri del Quirinale Laha sostenuto che la proposta di riforma del premierato non ridurrà i poteri del Quirinale. Questo sembra in contrasto con il contenuto della riforma stessa, che limiterebbe l’autorità del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e nominare un governo tecnico, soprattutto in seguito alle dimissioni del premier eletto. Autonomia Regionale e Il Sud L’affermazione dellache l’autonomia ...