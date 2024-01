Concorso Ministero della Difesa | 267 posti per Laureati

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Desideri lavorare al? Devi sapere che di recente è stato indetto unpubblico per assumere ben 267, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’Area Funzionari e divisi in diversi ambiti di competenza. Ti ricordiamo che non si tratta dell’unico bando attivo al momento, in quanto nelle ultime settimane si sono aperte numerose possibilità per lavorare all’internoPubblica Amministrazione, molte delle quali aperte anche ai Diplomati, senza la necessità di avere una formazione più specifica. Per conoscerli tutti ti invitiamo a dare un’occhiata alla sezione Concorsi pubblici 2024, prestando attenzione alle date di chiusura dei bandi: per alcuni restano ancora pochi giorni per iscriversi! Tornando al ...