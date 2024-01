Concorso docenti 2024 | in graduatoria solo vincitori Idonei che supereranno prove avranno i 12 punti in graduatoria interna di istituto e mobilità?

Tra pochi giorni si chiudono i termini per presentare domanda per le due procedure concorsuali per. Inizialmente erano stati banditi 30.216 posti, ma ne sono stati aggiunti altri 14.438 posti (per questi si attende un decreto che integri i bandi). Entro gennaio scadono anche le tempistiche ...2024, come compilare la domanda Mancano ancora pochi giorni per poter inviare la domanda per ilche si svolgerà nel 2024. Nel mese di dicembre sono stati pubblicati ...Le persone selezionate attraverso il concorso per diplomati dell’Università di Firenze dovranno operare nell’ambito dei processi contabili dell’Ateneo, a supporto delle attività relative alle varie ...Scuola, al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti: ecco il doppio bando. Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano ...