Concorsi scuola 2024 | il pasticcio della preferenza “lodevole servizio” Chi può inserirla

(Di venerdì 5 gennaio 2024)2023: banditi rispettivamente per infanzia primaria e secondaria con DDG n. 2576 e 2575 del 6 dicembre 2023, la scadenza per la presentazionedomanda di partecipazione è fissata al 9 gennaio ore 23:59. Ma proprio nelle ultime ore i dubbi dell'ultimo minuto hanno generato un chiarimento /non chiarimento. L'articolo .

Inizia il 2024 , un anno che sarà denso di appuntamenti per il mondo della scuola Dai Concorsi ai percorsi abilitanti passando per il rinnovo delle ... (orizzontescuola)

Inizia il 2024 , un anno che sarà denso di appuntamenti per il mondo della scuola Dai Concorsi ai percorsi abilitanti passando per il rinnovo delle ... (orizzontescuola)

Inizia il 2024 , un anno che sarà denso di appuntamenti per il mondo della scuola Dai Concorsi ai percorsi abilitanti passando per il rinnovo delle ... (orizzontescuola)

Inizia il 2024 , un anno che sarà denso di appuntamenti per il mondo della scuola Dai Concorsi ai percorsi abilitanti passando per il rinnovo delle ... (orizzontescuola)

Inizia il 2024 , un anno che sarà denso di appuntamenti per il mondo della scuola Dai Concorsi ai percorsi abilitanti passando per il rinnovo delle ... (orizzontescuola)

"C'è in Italia " ha detto Pacifico in una video - intervista all'agenzia Teleborsa - un problema oggettivo di assunzioni nella, che non si risolve di certo solo con i nuovi...Più chestraordinari, però, paiono veri e propriordinari. Il Ministero domani proporrà, probabilmente, bandi per tutti i gradi diper un totale di 30.216 docenti di cui 21.Venerdì 12 gennaio alleore 16.00, all’Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana (Via Cavour 4, Firenze),... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...Presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti la seconda edizione del Premio Marco Innocenti, rivolto alle scuole primarie... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...