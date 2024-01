Concorsi docenti 2024 | tra i titoli di preferenza non rientra il servizio militare Ecco cosa è cambiato

Ultimi giorni per presentare la domanda di partecipazione al concorsoper la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. In molti si chiedono se riusciranno a ...scuola: tutti i bandi ......giorni si chiudono i termini per presentare domanda per le due procedure concorsuali per. ... Entro gennaio scadono anche le tempistiche per iper dirigenti scolastici (ordinario e ...Quella delle preferenze è una delle sezioni della domanda online, cui accedere anche tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”; cliccando sul link si apre la relativa pagina, ...È rivolto ai laureati in discipline giuridiche il bando di concorso pubblico indetto dalla Banca d’Italia, che assume esperti da impiegare in attività di analisi normativa, stesura di documenti ...