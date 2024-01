Concerti di Renato Zero | le date 2024 di Autoritratto

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si apre con un annuncio ildi– Ievento, la nuovissima avventura live prodotta da Tattica che da marzo lo vedrà protagonista nei palasport di Firenze e della sua Roma, si arricchisce oggi di una nuova data nel capoluogo toscano, in programma sabato 9 marzo al Nelson Mandela Forum. Biglietti disponibili in prevendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 5 gennaio su.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket. Dopo aver registrato i primi sold out (tutto esaurito per gli appuntamenti fiorentini del 2 e 3 marzo, e per quello romano del 16 marzo),porta così a 5 ievento di Firenze, per un totale di 11 live con ...