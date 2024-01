Commissione algoritmi | Amato lascia | Ci perdono qualcosa

Giuliano Amato lascia la presidenza della. Ad annunciarlo, all'indomani della conferenza stampa di "inizio anno" della premier Giorgia Meloni, è lo stesso ex presidente del Consiglio in un colloquio con il Corriere della ...La nota del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giuliano Amato lascia la presidenza della. Ad annunciarlo, all'indomani della conferenza stampa di 'inizio anno' della ...Ieri Amato era finito nel 'mirino' della premier per una recente intervista a Repubblica in cui avanzava dubbi e preoccupazioni per il nuovo anno. La nota del sottosegretario alla presidenza del ...Scontro con Giorgia Meloni, Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione algoritmi sull’intelligenza artificiale.