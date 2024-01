Come farti una biblioteca tutta da ascoltare con gli audiolibri gratuiti

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si temeva che venissero affossati dai podcast, invece glinon solo non sono scomparsi, ma in qualche modo tornano alla ribalta, aiutati anche dal fatto che, se si è alla ricerca di grandi classici - quelli indispensabili a mettere le basi di una piccola ma solidadi famiglia, che possa anche aiutare i più piccoli negli studi -, glili trovi anche. In genere, senza fare nemmeno una gran fatica perché tutti i principali siti che offrono questo tipo di prodotto – a pagamento e gratis - li organizzano per autore, genere o titolo. Non solo,la maggior parte dei podcast, anche nel caso degli, generalmente, le opere vengono suddivise in episodi a garantirne una fruizione comoda e ordinata. E spesso a leggerle ci sono personaggi noti, ...