Colpo di scena sul mercato | Agoumé sceglie il Siviglia | Soumaré direzione Napoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024)dinel calcio:verso ilal? Le ultime mosse dell’Inter nell’affare riscrivono ileuropeo. NOTIZIE. Nel mondo del calcio, le dinamiche disono sempre avvincenti e mutevoli. L’ultimodiriguarda Lucien, che sembrava destinato al Marsiglia ma ha improvvisamente cambiato rotta, avvicinandosi al. Questo cambiamento potrebbe avere ripercussioni significative, soprattutto per il futuro di, attualmente in orbita. Una trattativa che coinvolge anche l’Inter, club che sta orchestrando le mosse del centrocampista ...

Il Tribunale di Torino dovrà ricominciare da capo: la corte è tenuta a fornire una nuova motivazione, questa volta in modo appropriato, per la ... (affaritaliani)

All'orizzonte si prospetta undi. Come riporta Sky Sport , la Juventus sta imbastendo una trattativa per superare i rivali nerazzurri e portare il centrale classe 2000 alla corte di Max ...Credeva di fare undi. Ricordo infatti che durante una diretta di Amici 10, dopo la perdita dell'ultima allieva, si alzò e disse che il suo lavoro nel programma era finito. Poi ci ripensò ...Colpo di scena nel calcio: Agoumé verso il Siviglia, Soumaré al Napoli Le ultime mosse dell'Inter nell'affare riscrivono il mercato europeo.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come ID univoci nei cookie e altri archivi del browser per elaborare i dati personali. Alcuni fornitori potrebbero ...