Colpo di pistola alla testa la notte di Capodanno | Emanuele Nebbia muore dopo 5 giorni di agonia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Caserta. È mortocinquediall’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta il 26enne, ferito al rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere da un proiettileladi. Un episodio quasi da subito classificato dSquadra Mobile di Caserta come un agguato. Le indagini sono coordinate dDirezione Distrettuale Antimafia di Napoli che ipotizza un regolamento di conti di cui sarebbe rimasto vittima il 26enne. Il giovane era stato colpito sul pianerottolo di ingresso dello stabile in cui viveva.

