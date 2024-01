Colpo calciomercato | Buchanan è un giocatore dell' Inter

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Tajonè un nuovo. A renderlo noto è lo stesso club nerazzurro attraverso una nota nella quale specifica che l'esterno canadese classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Bruges.è il primo canadesea storia. Tajon indosserà… #Forza#WelcomeTajon pic.twitter.com/2STff3L58k —(@) January 5, 2024 "Duttilità e una grande etica del lavoro: il piccolo Tajon è cresciuto bruciando le tappe e adesso è pronto a diventare il primocanadese a scendere in campo in Serie A. Un viaggio lunghissimo, iniziato a Brampton e che ha portatofino a Milano: l'avventura nerazzurra di Tajon ...

Il Napoli si prepara ad accogliere il primo rinforzo in questa sessione di Calciomercato invernale: trovato l’accordo con la Salernitana per ... (sportnews.eu)

Il mercato di gennaio è appena iniziato e l’ Inter è pronta a piazzare già il secondo colpo . Dopo la stretta finale per Buchanan in arrivo dal ... (calcioweb.eu)

Non solo al presente, con l'affare Buchanan ormai in dirittura d'arrivo. L' Inter , al momento capolista del campionato di serie A con due lunghezze ... (europa.today)

Il Milan è pronto a chiudere per il primoin entrata di questoinvernale: si tratta di Terracciano dell'Hellas Verona Il Milan è pronto a chiudere per il primoin entrata di questoinvernale: si tratta ...Antonio Conte e Gianluca Petrachi (LaPresse).itE allo stesso tempo, Tuttosport sottolinea come l'imprenditore cinematografico stia pensando di cambiare i ruoli in dirigenza. Undi ...Bel colpo di mercato dell'Acireale, che sarà la prima avversaria della Reggio Calabria nel 2024. Il club granata ha chiuso l'accordo per il centrocampista classe 1996 Cangemi, che nella prima parte di ...Il reparto arretrato è quello che sta dando più preoccupazioni nelle ultime settimane a Stefano Pioli, che vuole rinforzarlo in queste settimane di calciomercato. Dopo l'arrivo ...