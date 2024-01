Coca Cola sospende lo spot della Ferragni | nuove grane dopo la rottura con Safilo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il ritorno sui social di Chiara, apparentemente radiante con immagini familiari e ringraziamenti ai sostenitori, ha subito una battuta d'arresto inaspettata.la recentecollaborazione con l'azienda di occhiali, un nuovo colpo si è abbattuto sulla regina degli influencer legato al caso dei pandori Balocco, coinvolgendola anche in uno stop da parte.La famosa azienda di bevande avrebbe fermato lopubblicitario con Chiara, originariamente previsto per andare in onda a fine gennaio, proprio prima dell'inizio del prossimo Festival di Sanremo. Una mossa che sembra essere correlata al recente scandalo legato alla beneficenza e alla multa da un milione di euro ...