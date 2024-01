Coca Cola sopende lo spot con Chiara Ferragni Ma per l’influencer c’è un nuovo sponsor in arrivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 gennaio 2024)loconprevisto per Sanremo Nuova grana per: dopo il caso Balocco, infatti, laavrebbe sospeso la realizzazione di unopubblicitario che vedeva protagonista. Lo rivela La Repubblica, secondo cui l’accordo tra l’imprenditrice digitale e l’azienda statunitense sarebbe stato siglato lo scorso dicembre., sempre secondo il quotidiano, avrebbe dovuto girare unoa Milano che sarebbe andato in onda a fine gennaio, in concomitanza con l’avvio di Sanremo 2024. Dopo il caso Balocco e la multa dell’Antitrust, però, l’azienda di Atlanta, che non ...