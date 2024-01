Claudio Cecchetto Vs Linus | “L’ho assunto io | era un mio dipendente Scelse di stare dalla parte del più forte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “L’attacco di? Chiedetelo a lui. Non a me”. Non accenna a placarsi la polemica a distanza tra, una diatriba trentennale che si è riaccesa nei giorni scorsi quando al direttore artistico di Radio Deejay è scappato in diretta un “fesso” rivolto al fondatore della radio, cui è seguita la replica di Jody, il figlio del talent scout, che in un video pubblicato sui social (diventato subito virale) ha spiegato “che fesso non mi sembra per niente”. Il diretto interessato, invece, non aveva ancora parlato ma oggi lo fa con una lunga intervista al Corriere della Sera precisando di non voler alimentare quello che definisce “un dualismo inesistente” e invita tutti a rivolgersi aper avere spiegazioni. “Deve essere chiaro che questi attacchi sono ...