Claudio Cecchetto replica a Linus | “Io fesso? L’ho assunto io a Radio Deejay | era un mio dipendente”

(Di venerdì 5 gennaio 2024): “io aagli attacchi di: tutto ha avuto inizio quando, il giorno seguente la messa in onda del documentario Rai People from, nel corso del suo programma in onda su, ha commentato gli ascolti affermando: “Ieri malissimo Rai 1, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante”. E alla battuta di Nicola Savino: “Quanto sei”,ha risposto: “Eh, quantoè quello”. Una critica alla quale ha risposto Jody, ...

Linus chiama “fesso” Claudio Cecchetto , ma il figlio Jody non ci sta e interviene in difesa del padre. Tutto è […] (perizona)

, in un'intervista al Corriere della sera , non risponde alla provocazione lanciata da Linus. Nel corso di una puntata di Deejay chiama Italia, il conduttore radiofonico lo ha ..."La frecciata di Linus Chiedetelo a lui. Gli attacchi sono partiti da lui. Non è nella mia indole attaccare nessuno"., intervistato dal Corriere della Sera , commenta la querelle tra il direttore di Radio Deejay e il figlio Jody che aveva difeso il padre dopo le critiche di Linus partite dal ...Botta e risposta tra Linus e il figlio di Claudio Cecchetto, Jody. Dopo il commento del conduttore radiofonico sul documentario trasmesso su ...Nelle ultime ore il botta e risposta fra il fondatore di Deejay e il suo successore è tornato a far notizia. Ecco i retroscena di un lunghissimo scontro ...