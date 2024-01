Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 19^ giornata

Il 2024 potrebbe regalare subito un ribaltone in Serie A. Il Genoa, squadra protagonista di un ottimo inizio di stagione, deve fare in conti con ... (calcioweb.eu)

Allo Stadio Renato Dall'Ara, nell'anticipo della 19esima giornata diA, la partita tra il ... Il Bologna sale a 32 punti mentre il Genoa sale a 21 punti inIl Bologna resta dunque al quinto posto in. Bologna - Genoa, la partita Il primo tempo si apre con i padroni di casa che provano a fare la partita ma a passare in vantaggio sono gli ospiti.Il gol che arriva, al 20', lo mettono invece a segno gli avversari: è rete di Gudmundsson su calcio di punizione. La squadra di Gilardino da lì in poi è attentissima a non lasciare troppi spazi a un ...Dopo anni di stabilità (Pioli è alla 5ª stagione sulla stessa panchina, Allegri, Inzaghi, Mourinho, Sarri e Italiano alla 3ª) in vista un grande ...