Classifica Coppa del Mondo biathlon maschile 2023-2024 | Johannes Thingnes Boe allunga in vetta | 13° Tommaso Giacomel

(Di venerdì 5 gennaio 2024)GENERALEDEL1 BOENOR 534 2 BOE Tarjei NOR 447 3 DALE-SKJEVDALNOR 394 4 STROEMSHEIM Endre NOR 377 5 DOLL Benedikt GER 376 6 LAEGREID Sturla Holm NOR 376 7 NAWRATH Philipp GER 330 8 PONSILUOMA Martin SWE 318 9 SAMUELSSON Sebastian SWE 312 10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 28713U25 ITA 24418 BIONAZ Didier U25 ITA 192 21 HOFER Lukas ITA 159 47 BRAUNHOFER Patrick ITA 24 57 ZENI Elia U25 ITA 15SPRINTDEL1 DOLL Benedikt GER 247 2 BOE Tarjei NOR 228 3 LAEGREID Sturla Holm NOR 221 4 NAWRATH Philipp GER 187 5 BOE ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 929 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 734 3 GOLBERG Paal NOR 720 4 VALNES Erik ... (oasport)

Non è andata meglio inItalia , dove qualche giorno fa. Ora torna il campionato, di fronte la ... Non faremo 21 punti in 7 gare, abbiamo qualche punto in mano ma la nostraè questa, ...Il sesto gigante femminile della stagione didel mondo è alle porte. Saranno nove le azzurre in gara sulla pista di Kranjska Gora, in ...che si presenta con il pettorale di leader della...'Kroos, Tchoaumeni e Vinicius non partiranno con noi' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Siamo campioni in carica, proveremo a vincerla nuovamente'.Sofia Goggia ha parlato ai canali ufficiali della Fisi alla vigilia dell sesto gigante femminile della stagione di Coppa del mondo sulla pista di Kranjska Gora, in programma sabato 6 gennaio (prima ma ...