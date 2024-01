Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024 | Justine Braisaz-Bouchet prova la fuga | quarta Vittozzi a -95

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DELGENERALE 1FRA 517 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 441 3 OEBERG Elvira U25 SWE 423 4Lisa ITA 422 5 PREUSS Franziska GER 397 6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 350 7 SIMON Julia FRA 348 8 VOIGT Vanessa GER 325 9 JEANMONNOT Lou FRA 310 10 HAECKI-GROSS Lena SUI 30923 WIERER Dorothea ITA 12338 PASSLER Rebecca U25 ITA 7144 COMOLA Samuela ITA 5163 CARRARA Michela ITA 1265 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 1172 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 6DELSPRINT 1FRA 257 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 229 3 OEBERG Elvira SWE 180 4 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 176 5 ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 929 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 734 3 GOLBERG Paal NOR 720 4 VALNES Erik ... (oasport)

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Johannes Thingnes NOR 534 2 BOE Tarjei NOR 447 3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 394 4 STROEMSHEIM ... (oasport)

... nella serata di ieri contro la Salernitana in occasione degli ottavi di finale diItalia, ha ... al momento al primo posto nelladella Serie A con due punti di vantaggio sui bianconeri.Le cinque vittorie consecutive hanno portato in dote grande entusiasmo al Monge - Gerbaudo Savigliano, oltre al podio ine alla qualificazione ai quarti di finale dellaItalia. La ...RIETI - Sono stati resi noti i regolamenti e i gironi di Coppa Lazio di Prima categoria e Seconda categoria. In totale saranno quattro le squadre reatine partecipanti, due per la Coppa di Prima ...L'Udinese dei Pozzo mette a segno un colpo per la difesa. Arriva in Serie A ed al Fantacalcio Lautaro Giannetti, difensore centrale del Velez arrivato a parametro zero. Calciomercato Udinese, ufficial ...