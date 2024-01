Clamoroso Roma | per il dopo Pinto spunta un super big | ore caldissime

Leggi su notizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) I Friedkin sono al lavoro per il successore del dirigente portoghese e se darà disponibilità sarà operativo da subito Lasaluta Thiagoe sta per dare il benvenuto a Fabio Paratici. E’ lui il nome nascosto che ha in mente Dan Friedkin da settimane. Il rapporto è diretto tra i due e se il presidente americano si convince e se l’ex dirigente della Juve darà il suo assenso, sarà subito operativo come dirigente. Il presidente dellaDan Friedkin (Ansa Notizie.com)L’ostacolo sarebbe la condanna della Figc per via della questione legata alla plusvalenze. Ma sarebbero problemi fino a un certo punto, anche perché lo scorso 28 aprile Paratici ha vinto l’appello contro il provvedimento del Comitato Disciplinare della Fifa che estendeva a livello mondiale la squalifica disposta dalla Federcalcio. Lo stop di 30 mesi rispetto al ...