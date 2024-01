Circo Massimo – Ruba in auto parcheggiata | Denunciato

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È accaduto nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2024 quando in via deldurante il consueto servizio di vigilanza del territorio, una pattuglia del I gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale è stata avvicinata da due giovani, i quali hanno segnalato un ragazzo intento a rompere il vetro di un’vettura per poi sottrarre lo zaino dal suo interno. Una volta individuato, gli agenti lo hanno fermato e condotto presso gli uffici in via della Greca dove hanno poi provveduto a rintracciare i proprietari del veicolo, una famiglia di turisti di origine straniera, che ha ringraziato gli operanti per aver restituito loro lo zaino sottratto. Il 25enne di origine straniera, è stato deferito all’rità giudiziaria ea piede libero per furto aggravato e danneggiamento. (Com/Red/ Dire)

Così, un 25enne bosniaco è stato denunciato ieri - Giovedì 4 Gennaio 2024 - per il furto avvenuto in zona. Nel tardo pomeriggio durante un consueto servizio di vigilanza della polizia ..."Tornammo con l'aereo dei calciatori, c'erano anche Ilary e Totti , andammo a festeggiare al- prosegue Antonella - Non volevo guastare quella gioia pazzesca alla sua famiglia, gli ...È accaduto nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2024 quando in via del Circo Massimo durante il consueto servizio di vigilanza del territorio, una pattuglia del I gruppo Centro della Polizia di Roma Cap ...Sabato mattina il tradizionale volo della Befana in piazza Navona. In città spettacoli di luce, laboratori per i bambini e corsa dei giocattoli ...