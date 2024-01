Cinque colpi di pistola uccisero Pippo Fava quarant’anni fa Ma cos’era per lui il giornalismo?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il fondatore de I Siciliani, il mensile d’inchiesta che ha raccontato con abilità e anticipo l’intrigo tra imprenditoria, mafia e politica siciliana, era. Questo giornalista fu uccisofa – 5 gennaio 1984 – dadisparati contro di lui da parte di alcuni membri del clan mafioso dei Santapaola, cartello criminale catanese. Era di fronte al Teatro Stabile di Catania dove era andato per vedere una rappresentazione della commedia Pensaci, Giacomino! di Pirandello. Recitava sua nipote. Nel giro di sei anni,fu il secondo giornalista ucciso dalla mafia. Il primo era stato Peppino Impastato nel 1978. In quel momento, nel 1984,dirigeva I Siciliani, quotidiano diventato noto per i suoi ...