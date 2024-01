Cina | Shanghai | inaugurato percorso di consegne con droni

è invece scivolata dello 0,85% in chiusura per quanto riguarda l'indice composto e il ... rallenta ancora a dicembre a 0,6% annuo, frena a 5,7% in 2023 (RCO) 05 gennaio - 10:44 Borse: ...Lae' il mercato piu' importante per il marchio, che ha uno stabilimento a, il piu' grande al di fuori degli Stati Uniti, con una capacita' produttiva di oltre 900mila veicoli nel 2023, ...La misura riguarda praticamente tutta la gamma, ossia due lotti di auto prodotte tra il 2014 e il 2023 e comprende un totale di 1,6 milioni di Model S, Model X, Model Y et Model 3. A dicembre Tesla ...L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha ottenuto un finanziamento di 6,2 milioni di euro nell’ambito del Pnrr per sviluppare la logistica nei comparti agroalimentare, pesca e ...