Cina | emette francobolli speciali per celebrare Anno del drago

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pechino, 05 gen – (Xinhua) – Oggi China Post ha presentato una serie di dueperl’imminentezodiacale cinese del. Uno deiraffigura undorato che vola tra le nuvole su uno sfondo rosso. La sua immagine e la postura si ispirano al Muro dei nove draghi della Citta’ Proibita, che simboleggia lo spirito del progresso vigoroso e del miglioramento personale. L’altro francobollo raffigura due draghi che volteggiano attorno a un oggetto tradizionale cinese in giada con incisi motivi di buon auspicio, che esprimono l’augurio di clima favorevole, prosperita’ e pace per il Paese e il popolo. Dal 1980,della scimmia, laannualmente ...

