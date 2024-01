Cina | continua ad approfondire cooperazione internazionale nella PI

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pechino, 05 gen – (Xinhua) – Lacontinuera’ a impegnarsi attivamentegovernance globale della proprieta’ intellettuale (PI) e in solidi partenariati con la comunita’, secondo il massimo organo di regolamentazione della PI del Paese. Shen Changyu, direttore dell’Amministrazione nazionale per la proprieta’ intellettuale, ha formulato queste osservazioni nel corso di una conferenza tenutasi ieri, in cui ha presentato un rapporto di lavoro che elenca diversi obiettivi per il 2024, tra cui l’approfondimento della collaborazione con i partner della Belt and Road, i membri dei BRICS e i Paesi dell’ASEAN. Shen ha dichiarato che lo scorso anno laha partecipato attivamente allain materia di proprieta’ intellettuale e che i suoi ...