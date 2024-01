Cina | avvia indagine antidumping su brandy dell’UE

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pechino, 05 gen – (Xinhua) – Oggi lahato un’sulimportato dall’Unione Europea a seguito di una richiesta della China Alcoholic Drinks Association per conto dell’industria nazionale, secondo quanto riferito dal ministero del Commercio. L’riguardera’ ilprodotto nell’UE in container di capacita’ inferiore a 200 litri importati dal primo ottobre 2022 al 30 settembre 2023, ha dichiarato il ministero in una dichiarazione sul suo sito. L’ente ha aggiunto che indaghera’ anche su eventuali danni arrecati all’industria cinese deldal primo gennaio 2019 al 30 settembre 2023. L’dovrebbe concludersi entro il 5 gennaio 2025, ma potrebbe essere prorogata di mezzo anno ...

