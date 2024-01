Cibo spazzatura facilita allergie nei bambini | lo studio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – ‘’ sempre più nel mirino. Oltre a essere tra i primi responsabili di obesità e sovrappeso nei, si è scoperto infatti chela comparsa dialimentari, in unocondotto dal Ceinge Biotecnologie avanzate ‘Franco Salvatore’ su un totale di 105.151della Regione Campania. Dopo aver rilevato un aumento significativo dei casi, pari a circa il 34%, di allergia alimentare nell’ultimo decennio, i ricercatori hanno scoperto che questo aumento di prevalenza è stato tre volte maggiore neisotto i 3 anni, e per questo hanno voluto cercarne la causa, scoprendo che risiede in gran parte nell’aumentato consumo di alimenti ultra-processati, il cosiddetto ‘...

' sempre più nel mirino. Oltre a essere tra i primi responsabili di obesità e sovrappeso nei bambini, si è scoperto infatti che facilita la comparsa di allergie alimentari, in uno ...Esperimenti su cellule umane condotti nell'ambito dello stesso studio indicano poi che 'i cibisono di fatto dei potenti induttori di allergia alimentare in quanto in grado di determinare ...Ds Automobiles ha chiuso il 2023 con il miglior risultato di sempre in termini di volumi. La casa automobilistica d'oltralpe ha infatti superato le 7.200 immatricolazioni, facendo segnare un aumento d ...Il consumo di cibo «spazzatura» facilita l’insorgenza delle allergie alimentari in età pediatrica. Lo prova uno studio napoletano svolto al Ceinge Biotecnologie ...