Cibo spazzatura facilita allergie nei bambini | lo studio

Ricerca Ceinge: sotto accusa prodotti industriali a basso valore nutrizionale e alto contenuto di grassi o zuccheri '' sempre più nel mirino. Oltre a essere tra i primi responsabili di obesità e sovrappeso nei bambini, si è scoperto infatti che facilita la comparsa di allergie alimentari, in uno ...Esperimenti su cellule umane condotti nell'ambito dello stesso studio indicano poi che 'i cibisono di fatto dei potenti induttori di allergia alimentare in quanto in grado di determinare ...Il consumo di cibo «spazzatura» facilita l’insorgenza delle allergie alimentari in età pediatrica. Lo prova uno studio napoletano svolto al Ceinge Biotecnologie ...Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - 'Cibo spazzatura' sempre più nel mirino. Oltre a essere tra i primi responsabili di obesità e sovrappeso ...