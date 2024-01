Cibo spazzatura facilita allergie nei bambini | lo studio

Scoraggiare il consumo del cibo spazzatura per promuovere un’alimentazione sana. Questo è l’obiettivo della tassa salutare in Colombia promossa dal ... (ilfattoquotidiano)

Esperimenti su cellule umane condotti nell'ambito dello stesso studio indicano poi che 'i cibisono di fatto dei potenti induttori di allergia alimentare in quanto in grado di determinare ...PUBBLICITÀ Non tutti gli alberi di Natale sono destinati a finire nella: alcuni sono entrati nel menù degli animali dello zoo di Tierpark di Berlino per un evento che si ripete ormai da anni. Numerosi rivenditori di abeti della capitale tedesca donano gli ...I cosiddetti ‘cibi spazzatura’, ossia i cibi ultra-processati a basso valore nutrizionale e a elevato contenuto di grassi o zuccheri tipici delle preparazioni industriali, come merendine, bibite analc ...Lo spreco alimentare ha conseguenze sia economiche, sia ambientali. Visto il periodo delle festività, quello in cui si butta più cibo nella spazzatura, il Cantone ha deciso di lanciare il suo piano d' ...