Cibi a base vegetale | sono davvero più salutari di quelli contenenti carne? Cosa dice questo studio

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ricercatori in un interessantehanno analizzato 1.868 pasti provenienti da 50 catene di fast food di più paesi. Le opzioni veganepiùrispetto alle variantianimale? Anticipiamo che è vero, contengono meno proteine ??e sodio, ma moltissimi carboidrati e zuccheri in più. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Moltissime persone vedono il nuovo anno come un’opportunità per avviare un regime alimentare sano e magari anche provare un percorso vegano, eppure unosuggerisce che i pasti vegani dei fast food non hanno affatto meno calorie rispetto ai loro equivalenti adi. Come riportato dal Daily Mail, dei ricercatori hanno analizzato un totale di 1.868 pasti tra cui panini, ...