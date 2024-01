Christian Oliver | l' attore è morto in un incidente aereo insieme alle due figlie Tragedia nel Mar dei Caraibi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’hollywoodiano di origine tedescaè rimasto oggi uccisosue due giovaniin unavvenuto quando il piccolosu cui viaggiavano è precipitato nel Mar dei Caraib i, pochi istanti dopo il decollo., apparso sul grande schermoa George Clooney in «The Good German» e nella commedia d’azione del 2008 «Speed Racer», si trovava...

L'attore hollywoodiano di origine tedescaè rimasto oggi ucciso insieme alle sue due giovani figlie in un incidente avvenuto quando il piccolo aereo su cui viaggiavano è precipitato nel Mar dei CaraibiL'attore tedesco naturalizzato statunitense, le sue due giovani figlie e il pilota sono morti in un incidente aereo vicino a un'isola del Mar dei Caraibi. L'annuncio della tragedia è stato dato dalla polizia reale dell'isola