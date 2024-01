Christian Oliver | l' attore è morto a 51 anni con le sue due figlie in un incidente aereo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L', che ha recitato in film come Speed Racer e Operazione Valchiria, è, insieme alle sue due, in unavvenuto il 4 gennaio 2024. L', apparso in film come Speed Racer e Operazione Valchiria, èa 51nella giornata di giovedì 4 gennaio 2024 insieme alle sue duea causa di un. Nella giornata di ieri il velivolo, guidato da Robert Sachs, è caduto mentre era in volo con destinazione Santa Lucia, nei Caraibi, dopo essere partito dall'aeroporto dell'isola di Becquia. Un tragico...