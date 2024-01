Chip maturi | occhio all’ascesa della Cina nel mercato foundry

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Mentre si approfondisce la frammentazione tecnologica nel comparto dei, con il governo olandese che ha revocato ad Asml le licenze per la spedizione di macchinari litografici verso i clienti inin ossequio all’export control del Dipartimento del Commercio americano, Pechino sta rafforzando la sua presa su un segmento meno attenzionato rispetto aiavanzati. Quest’ultimi, sotto i 7 nanometri e fino all’attuale frontiera tecnologica di 2 nanometri esplorata fino ad ora solo dalla taiwanese TSMC, sono ritenuti ileading edge, utilizzati perlopiù dei data center, negli high performance computing (Hpc) e in generale per i sistemi d’intelligenza artificiale. Quelli su cui sta costruendo la sua fortuna (e il presidio securitario di Washington) Nvidia, per intenderci. Secondo quanto affermato da Asml, ...

