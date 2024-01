Chiara Ferragni mollata anche dalla Coca-Cola | cancellati gli spot previsti per il Festival di Sanremo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Continua la fuga degli sponsor da: dopo Safilo stavolta tocca allamollarla di punto in bianco. L’influencer, dopo lo scandalo dei pandori “amari” della Balocco, subisce un’emorragia di follower e di sponsorizzazioni. Il colosso globale delle bibite analcoliche ha cancellato lodella, già registrato e pronto per la messa in onda. Associare il volto di un marchio alla influencer milanese oggi potrebbe rivelarsi un boomerang. E mentre il governo promette un intervento legislativo sulla beneficenza, il rischio per l’influencer – si legge su Repubblica – è che tra i brand italiani e stranieri parta una corsa a mollarla. La pubblicità di, doveva sfruttare la concomitanza dell’avvio del ...

Coca Cola sopende lo spot con Chiara Ferragni previsto per Sanremo Nuova grana per Chiara Ferragni: dopo il caso Balocco, infatti, la Coca Cola ... (tpi)

Dopo Safilo , ora tocca a Coca Cola. Lo scorso dicembreera stata scritturata dall'azienda per uno spot che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio, quasi in concomitanza con l'avvio di Sanremo, ma viste le recenti polemiche che hanno ...I giornalisti ieri sono stati neutrali in conferenza stampa:ha più fascino dei cambiamenti climatici. Va da se che alle incompiute gli italiani hanno fatto il callo, ma tenerlo per ...MILANO — Anche Coca Cola fa un passo indietro su Chiara Ferragni. La bevanda più famosa al mondo aveva scritturato l’imprenditrice digitale lo scorso dicembre, per girare… Leggi ...Doveva uscire a fine gennaio il nuovo spot della Coca-Cola con Chiara Ferragni ma l'azienda, dopo il polverone del caso Balocco e Dolci Preziosi, ha fermato tutto. Gli sponsor che lasciano Ferragni ...