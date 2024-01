Chiara Ferragni | La Coca Cola rinuncia allo spot | la fuga dei brand dopo il caso Balocco

«Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi ... (vanityfair)

Il pandoro - gate potrebbe essere stato solo l'inizio. La Coca Cola ha deciso di congelare. La società aveva messo sotto contratto la regina degli influencer lo scorso dicembre, per girare uno spot pubblicitario e averla come testimonial per la campagna italiana di inizio ...e la multa da un milione di euro per i pandori Balocco Secondo Antitrust, la società die Balocco hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il prodotto una parte ...Le critiche a Chiara e Valentina, i complimenti, invece, per Francesca Ferragni. Sui social è boom di like per la donna in viaggio di nozze.Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un lungo silenzio. Sta adottando una strategia comunicativa finalizzata a ricostruire la propria immagine. Fanpage.it l’ha analizzata con uno psicologo e un ...