Chiara Ferragni | la Coca Cola congela lo spot con l' influencer

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Laha deciso di "re". La società aveva messo sotto contratto la regina deglilo scorso dicembre, per girare unopubblicitario e averla come testimonial per la campagna italiana di inizio anno. Le riprese erano state fatte a Milano e loera pronto per la diffusione quando è esploso il caso della multa da un milione di euro comminata dall’AgCom....

Il pandoro - gate potrebbe essere stato solo l'inizio. La Coca Cola ha deciso di congelare. La società aveva messo sotto contratto la regina degli influencer lo scorso dicembre, per girare uno spot pubblicitario e averla come testimonial per la campagna italiana di inizio ...Lo spot, che sarebbe dovuto partire a fine gennaio, non andrà in onda Di: Alessandra Leo Anche la Coca Cola abbandonadopo la bufera sul pandoro Balocco che ha coinvolto l'influencer un mese fa. Secondo quanto riportato da Repubblica e Ansa, il brand avrebbe fermato lo spot, che sarebbe dovuto partire ...Lo scandalo dietro Ferragni non vuole placarsi, intanto gli hater la citano sotto i post della Valli, che si infuria e parla dei suoi contenuti sponsorizzati ...Le critiche a Chiara e Valentina, i complimenti, invece, per Francesca Ferragni. Sui social è boom di like per la donna in viaggio di nozze.