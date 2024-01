Chiara Ferragni | il passo indietro di Coca Cola | nessuno spot con l’imprenditrice

(Di venerdì 5 gennaio 2024) «Abbiamo lavorato conin Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti» ha spiegato l’azienda

Lo scorso 11 dicembre sui social è apparsa un’ADV di Chiara Ferragni per Coca Cola in compagnia di Babbo Natale. Al centro dello spot il meme sulla ... (biccy)

Nuova conseguenza in arrivo per Chiara Ferragni , dopo il caso Balocco. Secondo quanto ha fatto sapere Repubblica, pare che un’altra collaborazione ... (blogtivvu)

L’impero Chiara Ferragni sta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta ... (ildifforme)

Chiara Ferragni continua a perdere collaborazioni e seguito dopo lo scandalo del pandoro-gate: anche Coca Cola annulla uno spot in uscita a gennaio ... (comingsoon)

È questa la posizione di Coca - Cola in merito a quanto riportato da Repubblica sullo stop allo spot pubblicitario con. La nota bevanda aveva scelto l'imprenditrice digitale lo scorso ...Da due giorniè riapparsa sui social e oggi arriva la notizia dell'abbandono dell'influencer da parte di Coca Cola, che sospende uno spot che era stato previsto per la fine di gennaio. Abbiamo ...Dopo il caso del pandoro e della falsa beneficenza che ha coinvolto Chiara Ferragni, il mondo degli e delle influencer è stato preso di mira più del solito. Nelle ultime ore anche Beatrice Valli ha ...L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritrovata a difendere il suo lavoro di influencer e alcuni dettagli non passano inosservati ...