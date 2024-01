Chiara Ferragni e Coca Cola | la collaborazione sarebbe saltata | “Passo indietro”

“Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, Anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi ... (ildenaro)

"Abbiamo lavorato conin Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non ... Dopo le sanzioni dell'Antitrust a Balocco e alle aziende di"per ...E questa la posizione di Coca - Cola in merito a quanto riportato da Repubblica sullo stop allo spot pubblicitario conDopo lo scandalo del pandoro, delle uova di Pasqua e le mille polemiche che sono seguite, Chiara Ferragni è tornata finalmente sui social, anche se non sono mancate le critiche: ad alzare ...Ancora guai per Chiara Ferragni: la Coca Cola ha bloccato uno spot in uscita a gennaio che la vedeva come protagonista.