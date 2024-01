Chiara Ferragni | Coca-Cola sospende la campagna pubblicitaria VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’imperosta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta libera. Impossibile fare una previsione su come l’imprenditrice digitale atterrerà al suolo dopo la concatenazione di scandali che si sono susseguiti in questi giorni. Ecco che arriva un’altra stangata ai danni dell’influencer. Nonostante L'articolo proviene da Il Difforme.