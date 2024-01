Chiara Ferragni | Coca Cola blocca uno spot in uscita a gennaio

Coca - Cola ha preso una decisione radicale allontanandosi da. La nota bevanda gassata, celebre in tutto il mondo, aveva inizialmente ingaggiato l'influencer digitale lo scorso dicembre per la realizzazione di uno spot pubblicitario destinato a ...Continua la fuga degli sponsor da. Dopo l'azienda di occhiali Safilo, ora, tocca alla Coca - Cola. L'azienda di soft drink aveva scritturatoper uno spot da mandare in onda a partire dalla fine di ...Il colosso americano aveva firmato un contratto con l'influencer per uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto andare in onda a gennaio ...Il colosso americano aveva firmato un contratto con l'influencer per uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto andare in onda a gennaio ...