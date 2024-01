Chi era Christian Oliver | l’attore morto in un incidente aereo con le sue due figlie

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il mondo dello spettacolo è in lutto., celebre per i suoi ruoli nelle serie TV Sense8 e Squadra speciale Cobra, è tragicamente scomparso a 51 anni in unnel Mar dei Caraibi. Una notizia che ha colpito profondamente fan, amici e colleghi, e che si aggrava ulteriormente per la perdita delle duedel, anch’esse vittime dell’muore con le duein un incideteIl mondo dello spettacolo è stato scosso da una notizia devastante:tedesco noto per i suoi ruoli chiave nelle serie TV Sense8 e Squadra speciale Cobra,, èall’età di ...