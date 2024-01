Centrosinistra | Bettini | ' sbagliato evocare federatore | Schlein sarebbe in grado'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen (Adnkronos) - "L'opposizione democratica è un'alleanza ancora molto disastrata"; "qualche passo in avanti è stato compiuto" ma "il percorso virtuoso è lungo. E tra qualche mese la prova elettorale europea, ultraproporzionale, oggettivamente rischia di non aiutare" . Lo scrive Goffredo, dirigente nazionale del Pd, in un intervento pubblicato dall'Espresso "In questo quadro, invocare unsembra a me prematuro e. Romano Prodi, che in ogni occasione tenta di dare un contributo ed è voce preziosa di contenuti e visione, ha risposto affermativamente ad una domanda maliziosa e improvvisa circa la capacità di Ellydi mettere insieme ilitaliano. Cos'altro doveva e poteva rispondere? Certo che la segretaria del PDin ...