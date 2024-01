C' è Posta Per Te 2024 al via | data e i Vip ospiti di Maria De Filippi

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Torna in prima serata C'èPer Te da sabato 13 gennaioin prima visione su Canale 5.Deè pronta a raccontarci tante nuove storie in nove puntate che caratterizzeranno la 27esima edizione. Il people show più amato dagli italiani rappresenta quello preferito dalla conduttrice tra tutti i programmi che conduce. In più occasioni ha motivato la sua preferenza svelando di scegliere in prima persona le storie da raccontare in tv "perché mi misuro con quello che non conosco, con l'imprevisto di chi arriva ad aprire o meno la busta. Chi fa tv fa mediazione tra quello che succede in studio e quello che arriva a casa. C'èconsente a chi lo conduce di non rimanere imbrigliato". Sicuramente non mancheranno le «corna» così come le faide familiari e i litigi che tanto piacciono al ...