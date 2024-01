Ce la può fare il Bologna ad arrivare in Champions League?

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. Solo due punti separano Inter e Juventus, le squadre momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A, ed è curioso che a parte l’Atalanta, con cui i nerazzurri hanno vinto e i bianconeri pareggiato, le altre squadre che non sono riuscite a battere siano le stesse. Sia Inter che Juventus sono state sconfitte in campionato solo dal Sassuolo e, oltre allo scontro diretto, hanno pareggiato con Genoa e. Proprio gli emiliani in questa stagione si sono rivelati un avversario particolarmente difficile per l’Inter, eliminando la squadra di Inzaghi dalla Coppa Italia ai supplementari. Il percorso delè iniziato oltre un anno fa, quando nel settembre ...