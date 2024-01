“C’è ancora domani” per superare il divario economico tra uomo e donna

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La scorsa settimana ho visto al cinema “C’è”, ultimo film di Paola Cortellesi. Cortellesi, protagonista e regista di questa pellicola, mette in luce temi importanti quali la disparità di genere e la violenza domestica, situazioni che purtroppo si ripetonooggi, seppure (per fortuna) in percentuale minore rispetto al passato. Quante cose noi donne adesso diamo per scontate, ma che fino ad una cinquantina di anni fa non lo erano per nulla? Guardiamo e critichiamo le politiche sociali di alcuni Paesi in via di Sviluppo e a volte ci dimentichiamo che certe situazioni le nostre bisnonne e nonne le hanno vissute in prima persona. Le donne non avevano diritto di voto. Alle donne spesso non veniva data la possibilità di studiare. Le donne non potevano “rispondere” all’esprimendo il proprio parere, ...