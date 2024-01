Cavo d’acciaio a Milano | lo ‘scherzo’ del 24enne | “Sono pentito”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Caccia ai due complici che lo hanno aiutato Ha risposto a tutte le domande e si è detto "" Alex Baiocco, ilaccusato di strage, attentato alla sicurezza del trasporti, blocco stradale e ricettazione per avere teso 'per gioco' und'acciaio a, in viale Toscana, due giorni fa. Assistito dall’avvocato Dario Trovato

altro che « bravata », una vera follia che poteva finire ben peggio di come è andata. Come ha detto un testimone che ha assistito allo scempio: ci ... (secoloditalia)

Una "bravata" che poteva finire in tragedia. la scorsa notte, dopo le 2, tre ragazzi hanno teso un cavo di acciaio in viale Toscana a Milano, da un ... (feedpress.me)

Alex Baiocco, 24 anni, è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. I due complici, di cui dice di non conoscere il nome, ... (vanityfair)

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Uno stupido “Gioco” , come l’ha definito l’autore di questo assurdo gesto, poteva trasformarsi in una trappola ... (dayitalianews)

Sono ancora ricercati i due complici di Alex Baiocco , il 24enne ar resta to lo scorso 3 gennaio per aver piazzato un cavo d’acciaio ad altezza uomo ... (open.online)

Sono ancora ricercati i due complici di Alex Baiocco, il 24enne arrestato lo scorso 3 gennaio per aver piazzato unad altezza uomo in viale Toscana, a Milano. Dopo la segnalazione di un residente, il giovane era stato bloccato dai carabinieri, mentre gli altri due ragazzi che erano con lui sono ...MILANO. Resta in carcere il 24enne Alex Baiocco, arrestato per aver teso un'acciao l'altra notte in viale Toscana a Milano con due complici che i carabinieri stanno cercando di identificare. Era stato bloccato nell'immediatezza mentre i due ragazzi che erano con lui ...