Castellammare di Stabia | infermiera picchiata selvaggiamente in ospedale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 “Siamo stanchi delle violenze. Chiediamo l’immediata attivazione del drappello di polizia all’interno del presidio. Arrivati a questo punto la militarizzazione degli ospedali è l’unica strada percorribile”. Così il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo. Lui e il direttore sanitario dell’didi, Massimo Maiolo, esprimono “solidarietà e vicinanza” all’in servizio nel pronto soccorso del San Leonardo, aggredita violentemente mercoledì sera dai parenti di un paziente. “Ogni giorno – aggiunge Russo – gli operatori sanitari raggiungo il posto di lavoro per curare e non certo per rischiare la vita. Naturalmente, nel percorso giudiziario che seguirà questo atto di violenza, come azienda ci costituiremo parte civile”. I ...