Cassazione accoglie ricorso Maradona su presunta evasione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Laha dato per la seconda volta ragione ae ha sancito che il pibe de oro non è mai stato un evasore fiscale”. Esprime soddisfazione e anche un pizzico di rammarico Angelo Pisani, storico avvocato del pibe de oro, commentando il pronunciamento con il quale la Suprema Corte, a metà dello scorso dicembre, ha cassato la precedente decisione dei giudici di appello e si è pronunciata contro tre dinieghi che vedevanosoccombente. La sentenza giunge a tre anni dalla morte del campione argentino il quale non ebbe la possibilità neppure di vedersire sempre dalla Suprema Corte anche il secondodel campione del mondo, nel 2021. La querelle trae il Fisco, racconta il suo legale è iniziata a Dubai: “mi recai ...